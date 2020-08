Lehrfahrt zum Mostbauern

Die Landfrauen Aulendorf besichtigen am Donnerstag, 3. September, laut Pressemitteilung den Hof des Mostbauern Waggershauser in Bad Waldsee. Der Steinenberg mit Mostzüglefahrt durch die Aroniaplantage, die Besichtigung von Streuobstwiesen, Bienenweide, Bauerngarten, Schaubrennerei und Weidegansherde stehen auf dem Programm. Die Veranstaltung sei möglich, weil das Programm überwiegend unter freiem Himmel stattfinde und genügend Platz sei, die Abstandsregeln einzuhalten. Der Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 13.40 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen. Der Beginn ist in Steinenberg um 14 Uhr. Die Kosten für die Führung inklusive Vesper betragen 16 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist bei Angela Steinhauser (Telefonnummer 07525 / 8231) bis 30. August erforderlich. Gäste seien willkommen. An den Mund-Nasen-Schutz soll gedacht werden.