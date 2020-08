LED-Strahler verursachen Zimmerbrand

Die Ursache für das Feuer am Mittwoch im Dachgeschoss eines Gebäudes am Schlossplatz ist geklärt: Die Polizei stellte einen technischen Defekt fest, der von zwei LED-Strahlern ausging, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Ravensburg heißt.

Gegen 13.50 Uhr brach das offene Feuer auf der Dachterrasse des Hauses aus (die SZ berichtete). Sich im Gebäude aufhaltende Personen und die Feuerwehr wurden sofort verständigt, so die Polizei im Bericht. Die Flammen seien aus einem an die Terrasse angrenzenden Raum gekommen und konnten rechtzeitig gelöscht werden, sodass der Schaden mit rund 10 000 Euro relativ gering gelieben sei. Die Brandausbruchstelle befand sich im Bereich von zwei eingebauten LED-Strahlern. Es wurde niemand verletzt.