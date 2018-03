Lebensretter schließen sich zusammen

Die beiden DLRG-Ortsgruppen Aulendorf und Mochenwangen haben sich zusammengeschlossen und werden künftig unter dem Namen DLRG-Ortsgruppe „Obere Schussen“ auftreten. Das teilt der frisch gewählte Ortsgruppen-Vorsitzende Konrad Nafz auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Ob und in welcher Höhe die Ortsgruppe künftig auch mit Geld aus der Aulendorfer Stadtkasse gefördert wird, ist indes noch nicht abschließend entschieden.

Überlegungen für eine Zusammenlegung habe es bereits seit einigen Jahren gegeben, sagt Nafz, der jahrelang die Ortsgruppe Mochenwangen leitete. Vor allem, dass es die Ortsgruppe Aulendorf seit Jahren im wesentlichen nur noch auf dem Papier gegeben hat, spielte dabei eine Rolle. Veranstaltungen oder gar regelmäßiges Training gab es für die zuletzt noch gut 20 Mitglieder nicht mehr.

Das war nicht immer so. Die Ortsgruppe Aulendorf der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), 1936 gegründet, war, mit Höhen und Tiefen immer wieder eine rege Gruppe. Noch Anfang der 2000er-Jahre, so erinnert sich Dieter Eisele, der selbst seit den 1980er-Jahren Mitglied ist und über die Jahre verschiedene Vorstandsämter inne hatte, kamen 120 Kinder in der Woche zum DLRG-Schwimmen in die Schwabentherme. Nachdem allerdings die Nutzungsgebühr für das Bad stetig angehoben wurde, sei es der Gruppe irgendwann zu teuer geworden. 2008 stellte die das Training dort ein.

Training in der Schwabentherme

Einige Aulendorfer wechselten zur Mochenwangener Ortsgruppe, die 2013 allerdings selbst in Bedrängnis geriet; das dortige Bad wurde geschlossen. Dass eine DLRG-Ortsgruppe ohne Bad schwierig ist, stellten auch die Mochenwangener fest. Er sei seinerzeit soweit gewesen zu sagen, dann ist eben Schluss, erinnert sich Nafz. Aber die Jungend drängte zur Schwimmhallensuche. Und so kam es, dass die Ortsgruppe Mochenwangen letztlich in der mittlerweile unter neuem Betreiber wiedereröffneten Schwabentherme unterkam.

Seit 2014 trainiert die Ortsgruppe Mochenwangen nun dort. Immer dienstagabends zwischen 18 und 21 Uhr stehen ihr zwei Bahnen für das Kinderschwimmen, das Rettungsschwimmertraining und den Breitensport zur Verfügung. Unter den knapp 300 Mitgliedern würden sich Aulendorfer und Mochenwangener in etwa die Waage halten, im Kinder und Jugendbereich seien es etwas mehr Aulendorfer, wohl auch, da der Jugendleiter aus Aulendorf kommt, schätzt Nafz.

Da in diesem Jahr die turnusmäßig alle drei Jahre für alle DLRG-Ortsgruppen anstehenden Vorstandwahlen anstanden, sei die Fusionsfrage wieder aktuell geworden, berichtet Nafz. Am Dienstagabend stimmten nun die Mitglieder beider Ortsgruppen der Fusion mit größter Mehrheit zu und wählten einen neuen Vorstand. Nafz spricht von einem harmonischen Verlauf der Versammlung, er habe mit mehr Gegenwind gerechnet, da es im Vorfeld auch kritische Stimmen gegeben habe.

Hoffen auf Vereinsförderung

„Es ist ein Schritt in die Zukunft“, findet Nafz – auch, da mit der Fusion einem Finanzierungsstreit zuvorgekommen werden könne. Denn die Nutzungsgebühr für die Schwabentherme hat die Gemeinde Wolpertswende für die Mochenwangener Ortsgruppe übernommen, nachdem deren Bad 2013 geschlossen wurde. Die Gemeinde stellt derzeit allerdings ihre gesamte Vereinsförderung auf den Prüfstand. Mit der Fusion verbinden die DLRG-ler die Hoffnung, dass sich künftig auch die Stadt Aulendorf an den Kosten beteiligt – und zwar im Rahmen der dortigen Jugendvereinsförderung.

Bislang förderte die Gemeinde Wolpertswende die DLRG-Ortsgruppe Mochenwangen mit 3000 Euro im Jahr. Die fusionierte Ortsgruppe geht davon aus, dass es auch künftig eine Förderung geben wird und dass sich auch Aulendorf beteiligt. Die Signale aus den Rathäusern lassen hoffen. Grundsätzlich bekennt man sich in beiden zu der Ortsgruppe.

Im Wolpertswender Haushalt sind auch 2018 wieder 3000 Euro für die DLRG-Ortsgruppe Mochenwangen eingestellt. Änderungen seien aber möglich, teilt Kämmerin Jennifer Hauser auf SZ-Anfrage mit, da sich die Vereinsförderung auf dem Prüfstand befinde. Damit ist zwar offen, in welcher Höhe die Gemeinde die neue Ortsgruppe künftig fördert. Dass “ob“ scheint indes außer Frage zu stehen. „Für uns ist ein Verein ein hohes Gut“, sendet Hauser ein optimistisches Signal.

„Wir werden besprechen, ob die neu fusionierte Gruppe, in der viele Aulendorfer Jugendliche sind, mit berücksichtigt und wie andere Verein auch in der Jugendvereinsförderung behandelt wird“, sagt auch Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth . 15 000 Euro stellt die Stadt jährlich für die Jugendarbeit der Vereine zur Verfügung, die Vereine können noch bis Ende März eine Förderung in Abhängigkeit ihrer geleisteten Jugendbetreuungsstunden beantragen. Dass die DLRG-Ortsgruppe kein eigener Verein ist – der übergeordnete Landesverband Württemberg ist ein eingetragener Verein – und auch keine reine “Aulendorfer Gruppe“, dürfte kein Hinderungsgrund sein. Aulendorf fördert etwa auch seine Ministranten. „Uns ist wichtig, dass es eine Aulendorfer Gruppierung ist, die sich um Aulendorfer Jungendliche kümmert“, so Burth. Dass es zwei Kommunalverwaltungen betreffe sei ein Sonderfall, „meine Meinung ist: daran soll es nicht scheitern“.

Neuer Name festgelegt

Für die DLRG-Mitglieder ändert sich mit der Fusion indes zunächst einmal nichts. Finanzen und Mitglieder werden automatisch zusammen gefasst. „Es ändert sich nicht einmal die Bankverbindung“, sagt Nafz. Ob sich künftig am Vereinsleben und Veranstaltungen etwas ändern soll, werde erst noch besprochen. Nafz selbst wünscht sich, dass die Ortsgruppe wieder mehr im Gemeindeleben in Erscheinung tritt und denkt dabei etwa an das Schlossfest in Aulendorf oder den Nikolausmarkt in Mochenwangen. Das sei allerdings noch Zukunftsmusik. Nur eines, das müssen sich die Mitglieder der fusionierten Ortsgruppe jetzt gleich merken: bei der konstituierenden Sitzung stimmten die Anwesenden mit mehr als 50 Prozent der Stimmen dem neuen Namen zu. Die neue Ortsgruppe heißt „Obere Schussen“.