Lebendiger Adventskalender in Aulendorf

Zum zweiten Mal veranstalten die katholische und die evangelische Kirchengemeinde in Aulendorf den „Lebendigen Adventskalender“. Von Montag bis Freitag wird eine Adventskalendergeschichte an einem anderen, besonders gestalteten Ort in Aulendorf zwischen 10 und 19 Uhr zu finden sein. Eröffnet wird der „Lebendige Adventskalender“ am 1. Dezember in der evangelischen Thomaskirche um 17 Uhr. Das teilen die Kirchengemeinden mit.

Wie es in der Ankündigung heißt, wird an den Adventssonntagen am 11. und 18. Dezember jeweils um 17 Uhr eine Geschichte vorgelesen und es werden gemeinsam Adventslieder gesungen. Am zweiten Adventssonntag geschieht dies im Rahmen der Adventstage im Rad-Innenhof gegen 16.15 Uhr. Die genauen Orte können den ausgehängten Plakaten und den Webseiten der jeweiligen Kirchengemeinde entnommen werden.

Aktion speziell für Kinder

In der Pressemeldung wird auch eine Aktion speziell für Kinder angekündigt. „In diesem Jahr wird in der Geschichte vom Oberengel Gabriel an jedem Tag einer seiner zahlreichen Boten auf die Erde geschickt, damit sie die Menschen an die Weihnachtsbotschaft erinnern“, schreiben die Kirchengemeinden.

„So landet zum Beispiel der Engel Luca im Kindergarten, die Engelin Sophie in der Bücherei oder der kleine Engel beim Kinderturnen. Ob sie wohl ihre Aufgabe erfüllen können?“ So unterschiedlich wie die Aufgaben der Engel sind, so unterschiedlich sei auch ihr Aussehen, so die Meldung. Die Kirchengemeinden laden alle Kinder ein, einen Engel nach ihrer Vorstellung zu malen und ihr Bild bis zum 16. Dezember in der Volksbank Aulendorf, Hauptstraße 64 abzugeben. Dort werden sie dann auch ausgestellt.