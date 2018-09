Leben und gute Laune an der Dobelmühle

Unter dem Motto Wikinger stand das elfte Kidscamp auf der Dobelmühle in Aulendorf dieses Jahr. Knapp 190 Kinder wurden dort eine Woche lang von 50 Mitarbeitenden betreut.

Bereits am Samstagnachmittag reisten die 13- bis 15-Jährigen zum Kidscamp Plus an. Die etwa 70 Jungen und Mädchen hatten laut Pressemitteilung der Dobelmühle bei der Außenwette von „Wetten dass...?“ und beim gemütlichen Lagerfeuer jede Menge Spaß. Die jüngeren Teilnehmenden durften dann am Montagmorgen anreisen und füllten die Dobelmühle endgültig mit Leben und guter Laune. Beim Wikinger-Schach mit Menschen und Wasserschwämmen sowie bei vielseitigen Workshops verging die Zeit wie im Flug. Jeden Tag lernten die Kids eine neue Geschichte von Jesus kennen.

Als die Teilnehmenden vom Kidscamp Plus die Mühle zur alljährlichen 24-Stunden-Wanderung, bei der sie sich unter anderem ihren Schlafplatz selbst suchen mussten, verließen hatten die 9- bis 12-Jährigen das gesamte Gelände für sich. Dabei konnten sie sich bei der sogenannten Großwildjagd austoben, Muskelkater, aber auch ein breites Grinsen sowie ein Bärenhunger waren vorprogrammiert. Dieser konnte beim Essen unter freiem Himmel an einer langen Tafel über den ganzen Zeltplatz gestillt werden.

Nachdem alle Teilnehmenden und Mitarbeitenden wieder vereint waren, neigte sich das Camp auch schon dem Ende zu. Ein letztes Mal konnten sich die Kinder beim Theaterspiel beweisen.

Am Freitagmorgen wurde nach schnellem Abbau ein gemeinsamer Abschlussgottesdienst mit den Familien und Pfarrerin Cornelia Schmutz von der Evangelischen Kirchengemeinde Ertingen gefeiert.