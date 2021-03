Leader-Steuerungskreis wählt 15 Kleinprojekte aus

Der Leader-Steuerungskreis des Vereins hat 15 Kleinprojekte für eine Förderung ausgewählt, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Darunter die Projekte „Pumptrack Altshausen – Oberes Ried“ und „Naturerlebnis Totholzwand Bad Waldsee“, Zur Förderung der ausgewählten Kleinprojekte in der Region stünden knapp 200 000 Euro zur Verfügung heißt es darin weiter.

Die Hälfte der Projekte ausgewählt

„Es freut uns, dass immerhin knapp die Hälfte aller eingereichten Projektideen mit einer Förderung bedacht werden konnten“, wird Lena Schuttkowski, Geschäftsführerin der Leader-Geschäftsstelle, zitiert. Die Vorhaben seien thematisch den Handlungsfeldern Tourismus und Naherholung, Regionale Wirtschaft, Landentwicklung und Kommunalentwicklung zuzuordnen. Darunter befänden sich acht private Projekte, vier öffentliche Projekte und drei Projekte von Vereinen.

Die drei, zur Förderung ausgewählten, Projekte „Naturerlebnis Totholzwand Bad Waldsee“, „Lehrpfad Energiewende Bad Saulgau“ und „Geologielehrpfad Naherholungsgebiet Tannenbühl Bad Waldsee“ ließen sich unter dem Themenblock „Themen- und Erlebnispfade“ zusammenfassen.

Bei den sechs, mit einer Zuwendung bedachten, Projekten „Regiomat“ in Illmensee, „Verkaufsstand für eigenen und regionale Produkte auf dem Land“ in Bad Saulgau, „Verkaufsautomat (24/7) beim Lädele“ in Bad Saulgau, „Tiefkühlwarenautomat“ in Bad Saulgau, „Verkaufsautomat“ in Bad Schussenried und „Warenautomat für Spieler’s Lädele“ in Eberhardzell ginge es um regionale Produkte/Erzeugung.

Die drei, zur Förderung ausgewählten, Projekte „Erweiterung der Küche in der Dorfschänke Burgweiler“ in Ostrach, „Heimatmuseum Eberhardzell“ und „Erweiterung Unverpacktladen“ in Bad Saulgau würden Gemeinschaftseinrichtungen beinhalten.

Bei den übrigen drei, mit einer Zuwendung bedachten, Projekten „Pumptrack Altshausen – Oberes Ried“, „Bouleplatz Illmensee“ und „Einrichtung/Erstellung einer Pilger-App“ in Bad Saulgau handele es sich um Sport- oder Freizeitattraktionen.

Erster Schritt zur Förderung getan

Mit dem positiven Beschluss durch den Steuerungskreis hätten die Projekte den ersten Schritt zur Förderung bereits geschafft. Die Projektträger könnten nun den Förderantrag stellen.

Die Projekte seien Teil des Förderprogramms Regionalbudget im Aktionsgebiet Mittleres Oberschwaben. Regionalbudget-Gelder sind Fördergelder des Bundes und des Landes Baden-Württemberg.