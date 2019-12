„Leader“ präsentiert neues Förderprogramm

Ab 2020 beteiligt sich die „Leader“-Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben am Förderverfahren Regionalbudget der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschützes“ (GAK) in Baden-Württemberg. Der Bund sowie das Land Baden-Württemberg stellen 180 000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Dieser Betrag wird von der „Leader“-Aktionsgruppe um 20 000 Euro ergänzt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Finanzierung der Eigenmittel werde projektbezogen durch die jeweilige Gemeinde, in welcher das Projekt umgesetzt wird, erfolgen. Pro Jahr stünde somit ein Regionalbudget von 200 000 Euro für die Verwirklichung von Kleinprojekten zur Verfügung. Diese müssen den Zielsetzungen des Regionalen Entwicklungskonzepts der „Leader“-Aktionsgruppe entsprechen und einem der folgenden Bereiche der GAK zuordenbar sein: Pläne für die Entwicklung ländlicher Gemeinden, Regionalmanagement, Dorfentwicklung, dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen, Kleinstunternehmen der Grundversorgung sowie Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen.