Ein unbekannter Lkw-Fahrer ist am Dienstag gegen 9 Uhr von der Zollenreuter Straße nach links in die Kornhausstraße eingebogen und hat hierbei ein Fahrzeug mit Hebebühne gestreift, das dort wegen Fassadenarbeiten aufgestellt war. Ein auf der Hebebühne befindlicher Arbeiter wurde nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Der Lkw-Fahrer hielt nur kurz an, fuhr dann aber einfach weiter. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt, sie ermittelt nun.