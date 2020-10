Langjährige Erzieherin wird verabschiedet

Der Kindergarten Villa Wirbelwind in Aulendorf hat langjährige Erzieherin in die Rente verabschiede, das teilt die Stadt Verwaltung mit.

Gerda Vögtle arbeitete16 Jahre im Kindergarten Villa Wirbelwind in Aulendorf. Zu Beginn ihrer Zeit in der Villa im Jahre 2004 habe es den Kindergarten (ehemals „Auf der Steige“) zwar bereits schon zehn Jahre lang gegeben, aber seither habe sich Einiges im Haus und in der Pädagogik verändert, heißt es in der Pressemitteilung.

Motiviert und gut gelaunt

So habe der Kindergarten 2007 die ersten zweijährigen Kinder betreut, wodurch Gerda Vögtles Gruppe zu einer altersgemischten Gruppe geworden sei. Dann wurden die Gruppenräume zu Funktionsräumen. Später erhielt der Kindergarten eine Außengruppe (das Abenteuerland), die dann einige Jahre später mit den bereits bestehenden Gruppen des Kindergartens zusammengeführt wurde. Dadurch sei die Krippe Villa Wirbelwind im Nebengebäude entstanden. Gerda Vögtle sei bekannt dafür, täglich gut gelaunt und motiviert zur Arbeit zu kommen und habe nicht nur deshalb als Vorbild-Erzieherin gegolten.

Die Kolleginnen sangen zum Abschied ein auf die Erzieherin gedichtetes Lied, welches all ihre Vorzüge nochmal zum Vorschein gebracht habe.

Auch Bürgermeister Matthias Burth und Brigitte Thoma der Stadt Aulendorf hätten mit einer mit einer Rede die Verdienste Gerda Vögtles gewürdigt, heißt es weiter. Separat habe es auch eine kleine Feier mit den Kindern der Gruppe gegeben.