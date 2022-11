Lange Kinonacht im Bürgermuseum

Der Museumsverein Traditio lädt zusammen mit dem Kneippverein Aulendorf nach langer Pause wieder zur traditionellen langen Kinonacht ins Bürgermuseum im Alten Kino ein, und zwar am Samstag, 12. November. Die erste Vorstellung beginnt um 19 Uhr: Der Film „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" erzählt die Geschichte der drei afroamerikanischen Mathematikerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson, die maßgeblich am Mercury- und am Apolloprogramm der NASA beteiligt waren (Us-Spielfilm 2016). Danach, in einer gemütlichen Pause bietet der Kneippverein Aulendorf Glühwein, Gebäck und kleine Snacks zur Stärkung für den weiteren Verlauf der Kinonacht an. Der zweite Film des Abends „Almanya – Willkommen in Deutschland“, ab etwa 21.30 Uhr, thematisiert die Frage nach Heimat und Identität türkischer Gastarbeiter in Deutschland über mehrere Generationen hinweg (deutscher Spielfilm 2011). Der Unkostenbeitrag für die Kinonacht im Bürgermuseum beträgt 5 Euro. Für die Mitglieder des Kneippvereins Aulendorf und des Traditio ist der Eintritt frei.