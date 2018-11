Lange Kinonacht im Bürgermuseum

Der Museumsverein Traditio lädt zusammen mit dem Kneippverein Aulendorf am Samstag, 10. November, zur traditionellen langen Kinonacht ins Bürgermuseum im Alten Kino ein. Die erste Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Gezeigt wird Schulkomödie „Frau Müller muss weg“ von Sönke Wortmann, in der sich Eltern zur Attacke auf die Lehrerin ihrer Kinder rüsten, weil diese dem Kind keine Empfehlung für das Gymnasium gegeben hat. Doch Frau Müller entpuppt sich als resolute Pädagogin, die das Zepter keineswegs so einfach aus der Hand gibt. Gegen 21 Uhr geht es weiter mit „Verstehen Sie die Béliers?" einer französischen Komödie von Éric Lartigau über das Anderssein und das Erwachsenwerden. Die junge Paula weiß nicht, ob sie sich ihren Traum von einer Gesangskarriere in der Hauptstadt erfüllen oder bei ihren gehörlosen Eltern auf dem Bauernhof bleiben soll.

In der Pause bietet der Kneippverein Aulendorf Glühwein, Gebäck und kleine Snacks zur Stärkung für den weiteren Verlauf der Kinonacht an. Der Museumsverein Traditio lädt zu einer Kurzführung durch das Bürgermuseum mit der Sonderausstellung „Prosit" Biergeschichte(n) in Aulendorf ein. Der Unkostenbeitrag für die Kinonacht im Bürgermuseum beträgt fünf Euro, für die Mitglieder des Kneippvereins und von Traditio ist der Eintritt frei.