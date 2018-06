Das Landwirtschaftsamt Ravensburg veranstaltet am Dienstag, 3. Juli, seine traditionelle Bezirkslehrfahrt. Beginn ist um 9.30 Uhr auf dem Betrieb der Familie Hansjörg Litz in Wolpertswende-Stroppel. Die Veranstaltung richtet sich an Landwirte und interessierte Besucher. Weitere Informationen erteilt das Landwirtschaftsamt unter Telefon 0751 / 856010.

Im Anschluss an die Begrüßung durch Landwirtschaftsdezernent Gerd Hägele führt Famile Litz durch den neu gebauten Stallanbau für Milchvieh und Kälber. Ab 11 Uhr steht der Bio-Betrieb der Familie Christof Müller in Schlier auf dem Programm. Hier wird ein neuer tiergerechter Boxenlaufstall für 42 Kühe mit Autotandem-Melkstand vorgestellt. Ab 12.15 Uhr besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen im Pfarrstadel in Schlier. Um 14 Uhr folgt die Besichtigung des Betriebes der Familie Stefan Zürn in Wangen-Primisweiler, Rheinfeldhof, mit einem neu gebauten Milchvieh-Laufstall für 110 Milchkühe mit Swing-Over-Melkstand. Das Landwirtschaftsamt berichtet im Laufe der Veranstaltung über aktuelle Arbeitsschwerpunkte und informiert über Fördermöglichkeiten im Agrarförderprogramm (AFP).