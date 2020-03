Landjugend geht einkaufen

Da das Coronavirus die Dorfgemeinschaft in Blönried vor große Herausforderungen stelle, will sich die Landjugend Blönried dafür einsetzen, chronisch Kranke und Senioren vor einer Infektion zu schützen, heißt es in einer Pressemitteilung.

In den Ortschaften Blönried, Steinenbach und Münchenreute werde deshalb ein Einkaufsservice angeboten, er soll und darf von allen Risikopatienten in der Ortsgemeischaft genutzt werden, schreibt die Landjugend. Wer den Service nutzen möchte, kann von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr seinen Einkaufszettel unter der Telefonnummer 0151 / 50339955 durchgeben.

Bis 18 Uhr werden die Einkäufe dann mit Einkaufszettel direkt an die Tür gebracht, wo dann gleich bezahlt werden könne. Die Landjugend weist in diesem Zusammenhang darauf hin, sich nach dem Kontakt mit Bargeld unbedingt die Hände zu waschen.