Laienspielgruppe Zollenreute beendet erfolgreiche Theatersaison

Die Laienspielgruppe Zollenreute hat nach eigenen Angaben mit der Komödie „Wer glaubt schon an Geister“ ihre Theatersaison 2018/19 erfolgreich beendet. Schon an der Premiere am Stefanstag habe sich gezeigt, dass Regisseur Peter Gaiser mit diesem Stück einen Volltreffer gelandet hat. Die Rollen seien perfekt verteilt gewesen, und alle Spieler hätten mit ihrer schauspielerischen Leistung überzeugen können. Überschattet worden sei die Spielzeit durch den krankheitsbedingten Ausfall der Spielerin Simone Beer. Nur durch den mutigen Schritt von Tanja Laub, die über Nacht die Rolle übernahm, hätten die vergangenen drei Aufführungen gespielt werden können. Auch Christine Ramm sei kurzfristig in eine Statistenrolle geschlüpft. Die Saisonabschlussfeier findet laut Mitteilung am 23. März im Dorfgemeinschaftshaus in Zollenreute statt. Danach sind über das Jahr wieder viele Veranstaltungen geplant, unter anderem Maiwanderung, Radtour, Ausflug, Grillfest. Im September nach der Hauptversammlung beginnen dann wieder die Vorbereitungen für die neue Spielsaison. Foto: Laienspielgruppe