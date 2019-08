Länger als ein Drittel seines Lebens im Knast: 61-Jähriger landet schon wieder im Gefängnis

Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in zwei Fällen hat sich ein 61-jähriger Mann aus dem Kreis Sigmaringen in einer Berufungsverhandlung am Dienstag vor dem Landgericht Ravensburg verantworten müssen. Bereits Ende November verurteilte ihn das Amtsgericht Ravensburg zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten.

Wegen knapp zwei Dutzend Vorstrafen konnte damals diese Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Gegen dieses Urteil legte der Verteidiger Berufung ein. Da es bei der zweiten Verhandlung am Landgericht nur um die Beschränkung der Rechtsfolgen ging, war ein umfängliches Geständnis obligatorisch.

Tat war bereits im Sommer 2017

Die Tat ereignete sich bereits im Sommer 2017 in Aulendorf. Durch eine offene Kellertür gelangte der Einbrecher nachts in die Erdgeschosswohnung. Hier wurde er bereits fündig. Neben einem Schlüsselbund steckte er auch 30 Euro in seine Tasche. Auf frischer Tat ertappt wurde der Dieb von der nach Hause kommenden Tochter.

Zusammen mit der Familie wurde der Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Auf die Frage des Richters, warum denn die Kellertür unverschlossen war, antwortete der als Zeuge geladene Hauseigentümer, dass bei ihm noch nie eingebrochen worden sei.

„Da der Täter niemanden von meiner Familie bedroht hat und auch nichts kaputt geschlagen wurde, habe ich den nächtlichen Vorfall bald vergessen“, sagte der betroffene Familienvater. Anders sei es aber bei Tochter und Ehefrau, diese kämpfen bis heute noch mit den Folgen des nächtlichen Spektakels. Konkret denkt die geschockte Frau über eine Veräußerung ihres Wohnhauses nach.

Ihr Wunsch wäre, in einer neuen, einbruchsicheren Wohnung angstfrei leben zu können. Den zweiten Einbruch verübte der Angeklagte in Bad Saulgau. Hier stahl er aus einem Schuppen ein Fahrrad. Eine installierte Kamera überführte den Dieb.

Den Hauptschulabschluss gerade noch geschafft, begann der Angeklagte eine Lehre. Da er aber bereits mit zwölf Jahren mit Drogen in Berührung kam – später kam der Alkohol dazu –, erreichte er keinen Lehrabschluss. Im Gegenteil, bereits als Jugendlicher wurde er wegen erschwertem Diebstahl zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Vorstrafenregister ist lang

Neben mehrfachen einschlägigen Straftaten listete das Vorstrafenregister auf: Erwerb, Handel und Besitz von Cannabis und Heroin, vorsätzliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beihilfe zum Raub. Wegen dieser zahlreichen Delikte saß der Angeklagte mehr als 20 Jahre seines Lebens im Gefängnis. Den spektakulärsten Coup lieferte er im Jahre 2013 zusammen mit drei weiteren Straftätern in der psychiatrischen Anstalt in Zwiefalten. Bei einem Ausbruchsversuch überwältigten sie den Pfleger und entwendeten dabei seine Schlüssel.

I hon viel Dummes in meim Leben gemacht. Wenn Schwoba sonst mit Vierzge gescheit werret, ist es bei mir halt erst mit Sechzge. sagt der Angeklagte

„I hon viel Dummes in meim Leben gemacht. Wenn Schwoba sonst mit Vierzge gescheit werret, ist es bei mir halt erst mit Sechzge“, bekannte der Angeklagte offen. „Heute bin ich aber müde und habe keinen ‚Bock’ mehr, nachts um die Häuser zu schleichen um zu schauen, wo es etwas zu klauen gibt. Lasst Gnade vor Recht walten, gerne will ich den Rest meines Lebens arbeiten, wenn es sein muss, auch ehrenamtlich“, sagt der reumütige Angeklagte. Und als Nachsatz: „Ohne Alkohol und Drogen lebt es sich doch besser.“

Derzeit wohnt er in einer sozialen Einrichtung in einer Kreisgemeinde, seine Bewährungshelferin sowie sein Betreuer kümmern sich um ihn. „Eigentlich klappt die Zusammenarbeit recht gut, nur für die Abgabe einer Urinprobe hat er immer wieder eine neue Ausrede“, mit diesem Satz deutete die Bewährungshelferin im Statement einen gewissen Starrsinn des labilen Mannes an.

Verteidiger fordert Bewährung

Pflichtverteidiger Norbert Kopfsguter plädierte, beim neuen Urteil die Strafe auf eine Bewährungszeit auszusetzen. „Ihr seht ja, 20 Jahre einsperren brachte keinerlei Erfolg. Er ist jetzt doch in einer guten Stätte untergebracht, in der Regel passieren hier keine Straftaten mehr“.

Anders sah es die Vertreterin der Staatsanwaltschaft: „Ich habe heute nur bloße Absichtsangaben gehört. Wo gibt es einen Nachweis über eine Bewerbung? Warum wird von Abstinenz nur geredet, ein Urintest aber verpönt? Ich kann keine positive Sozialprognose erkennen“. Aus diesem Grund lautete auch das Urteil des Vorsitzenden Richters: „Die Berufung wird kostenpflichtig für den Angeklagten verworfen, es bleibt bei einer Haftstrafe von 14 Monaten ohne Bewährung“. Gegen dieses Urteil kann noch Revision eingelegt werden.