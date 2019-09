Kurze Wege und knackiges Programm

Bei der Aulendorfer Musiknacht pulsiert am Samstag, 21. September, wieder das Nachtleben, wie kaum an einem anderen Tag. Sechs Lokale bilden in der Stadt eine Party- und Musikmeile für alle Live-Musikfans, teilt das Engel Hotel & Diner mit.

Die Musiknacht habe im städtischen Kulturleben seit vielen Jahren ihren festen Platz. In sechs Kneipen werde ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Musikprogramm für Jung und Alt angeboten. Und diese, im Verhältnis zu anderen Städten „kleine Musiknacht“, ermöglicht es den Gästen, auch in wirklich alle Kneipen reinhören zu können. In den meisten Lokalen werden warme Speisen angeboten. Alle Wirte versprechen eine große und ausgefallene Auswahl an Getränken.

Anhand des folgenden Plans können laut Mitteilung Gäste alle Wirtshäuser fußgängig in wenigen Minuten erreichen. Sie sollten im Irreal in der Bachstraße anfangen, dann weiter die Kolpingstraße hochgehen und das Engel Hotel & Diner vom hinteren Eingang her besuchen. Gehen die Gäste den Haupteingang hinaus, sind sie in der Hauptstraße, die dann stadteinwärts hoch führt. Hier befindet sich rechts das Schalander und links das Gewölbe15 (im Schloss), ein Stück weiter rechts Bistro Kaktus und noch ein paar Schritte links der Heuboda – kurze Wege, knackiges Programm.

Unterschiedliche Musikrichtungen

In dieser Reihenfolge kann man folgende Bands erleben: Unplaqued Prochecked spielen fast rein akustisch Rock- und Popsongs der vergangenen fünf Jahrzehnte. Gigi & The Two Tones spielen und leben Rock’n’Roll-Musik aus den 50er- und frühen 60er-Jahren. Blues inc. geben Chicago Blues, klassischen Rythm’n’Blues und Modern Blues, angereichert durch Elemente des Rock, Soul und Funk zum besten. Heavens5 werden auch mit einer neuer Besetzung Classic-Rock-Songs spielen und den Keller rocken. Duo Donato spielen Pop, Schlager und Stimmungshits, Rainmakers bringen handgemachte Rockmusik mit Live-Power auf die Bühne.

Nur einmal muss der Musiknacht-Bändel gekauft werden. Damit wird Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen gewährt. Die Eintrittsbänder kosten im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Der Vorverkauf findet in allen teilnehmenden Lokalen statt.