Kurt Harsch soll Kornhaus abreißen

Bis Dienstag, 1. Dezember, hätte die Firma Jako Baudenkmalpflege aus Rot an der Rot (Kreis Biberach) ein Angebot für eine Umsetzung des Kornhauses vorlegen müssen. (die SZ berichtete) Dies ist nicht geschehen. Nun soll Bauunternehmer und CDU-Gemeinderat Kurt Harsch das Kornhaus kostenlos abreißen. So hatte es der Gemeinderat beschlossen. Die Stadt hatte Kurt Harsch bis gestern Vormittag noch nicht informiert. Bürgermeister Matthias Burth sagte jedoch gegenüber der SZ: „Man wird jetzt mit der Firma Harsch sprechen und die Details abklären.“ Bauamtsleiter Ralf Schick wollte gestern in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik auf Harsch zugehen. Harsch betonte gestern gegenüber der SZ, dass er nicht möchte, dass „die Stadt einen Euro verliert“. Doch auch die Firma Jako Baudenkmalpflege hätte nach eigenen Angaben nichts für das Kornhaus gezahlt. (jak)