Kurs zum Thema Gebärden an drei Terminen

Die Gebärdensammlung „Schau doch meine Hände an“ ermöglicht auf einfache Weise die Kommunikation mit nicht sprechenden Menschen. Interessierte können bei einem Kurs der Zieglerschen in Aulendorf die Gebärden erlernen. Der Kurs besteht aus drei Terminen: Dies sind am 24. September, sowie am 1. und 8. Oktober jeweils von 18 bis 20 Uhr im Büro der Ambulanten Dienste in der Hauptstraße 66 in Aulendorf. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 20. September, bei Kursleiterin Roswitha Österle möglich. Es wird ein Beitrag von 25 Euro erhoben. Anmeldung ist möglich per E-Mail an oesterle.roswitha@zieglersche.de oder unter Telefon 01520 / 9277456. Weitere Informationen gibt es unter www.zieglersche.de/gebaerdenkurse

