Künstlerduo präsentiert Songs, Poesie und Geschichten aus Irland in Aulendorf

Im Aulendorfer Schlosses tritt am Samstag, 15. Oktober, das Künstlerduo Klaus Zeh & Adeline mit seinem Bühnenprogramm „Trinity“ auf. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und dauert voraussichtlich bis 22 Uhr. Wie es in der Ankündigung heißt, zelebriert das Künstlerduo seit vielen Jahren seine Sicht des Irish Folk in urigen Pubs oder bei Folk-Festivals. Auf Einladung der VHS Oberschwaben kommen sie am Samstag nach Aulendorf und tragen dort im historischen Marmorsaal Lieder, Gedichte und Geschichten aus Irland vor. Das Programm wird beschrieben als eine „literarisch-musikalische Hommage an die grüne Insel“, präsentiert zur Gitarre, Trommel oder a capella. Klaus Zeh ist nicht nur Sänger und Liedermacher, sondern auch Schriftsteller und Irlandkenner. Seine Reiseerlebnisse in Irland hat er in seinem Kurzgeschichtenband „Trinity“ veröffentlicht. Auch die bewegende und ereignisreiche Geschichte des Landes bleibt an diesem Abend nicht unerwähnt.

Karten sind im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der VHS Oberschwaben in Aulendorf zum Preis von 18 Euro zu erhalten. Karten an der Abendkasse kosten 20 Euro.