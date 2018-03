Kriegsspuren, warme Herzen und Vogelspinne-Snack

Der Vietnamkrieg liegt zwar schon mehr als 40 Jahre zurück, doch Spuren dieser blutigen Ereignisse sind in dem südostasiatischen Land bis heute zu finden. Die radelnde Weltreisende Annemarie Klein hat bei ihrer 3000 Kilometer langen Tour durch Vietnam aber auch andere Seiten des Landes kennengelernt. Ihre Eindrücke aus Vietnam, aber auch aus dem bitterarmen Kambodscha präsentiert die mittlerweile Wahl-Blönriederin bei ihrem Vortrag „Allein mit dem Fahrrad ans andere Ende der Welt“ am kommenden Samstag, 17. März, im Studienkolleg St. Johann in Blönried. Der Vortrag ist Teil einer mehrjährigen Vortragsreihe.

22 Länder und drei Kontinente hat Annemarie Klein in sieben Jahren mit ihrem Fahrrad durchquert. Und wie ihre 44 561 Kilometer lange Weltreise bewältigt die aus Altheim bei Riedlingen stammende Radlerin auch ihren Vortrag in Etappen: eine Fortsetzungsgeschichte, bei der Kleins „Mitreisende“ jedes Jahr ein neues Kapitel aufschlagen und neue Länder entdecken können.

Große Armut und Herzlichkeit

Nach dem touristisch gut erschlossenen Thailand stehen nun zwei Länder im Mittelpunkt, die Jahre der Kriegswirren und Terrorherrschaft hinter sich haben: Vietnam und Kambodscha. Bis heute haben diese Schreckensjahre Spuren hinterlassen, sind Felder in Kambodscha minenverseucht und vermitteln unterirdische Gangsysteme der Vietcong ein beklemmendes Erlebnis. In beiden Ländern herrscht zudem bis heute große Armut. „Aber je ärmer die Leute sind, umso wärmere Herzen haben sie“, hat Annemarie Klein auf ihrer Weltreise immer wieder erlebt: „Die geben einem das letzte Hemd.“

Auch bei ihrer sechsmonatigen Tour durch Vietnam und ihrer vierwöchigen Kambodscha-Reise erfuhr die Radlerin große Gastfreundschaft. Besonders eindrucksvoll: die Bergvölker im Norden Vietnams mit ihren schönen Trachten, die noch sehr traditionell in strohbedeckten Holzhäusern leben. „Da fühlt man sich um Jahrhunderte zurückversetzt.“ Zusammen mit dem Mekong-Delta habe sie den Norden auch landschaftlich als das Highlight der Vietnam-Etappe erlebt. Ein ganz anderes Lebensgefühl vermitteln die großen Städte Hanoi und Ho Chi Minh-Stadt (früher Saigon). Hier herrschten Hektik und Lärm und ein Verkehr, der einen an den Rand des Wahnsinns bringe, so Klein. Während in den großen Städten Mopeds auf der Straße den Ton angeben, ist das ländliche Vietnam ein Fahrradland. Und anders als auf anderen Tourabschnitten musste sich Klein als radelnde Frau einmal nicht ganz so sehr als Exotin fühlen.

Exotisches Erfahrungen gemacht

Wobei: Fremdartige, exotische Erlebnisse kamen auch in diesem Teil der Reise nicht zu kurz – etwa auf dem Insektenmarkt in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh, wo Klein sich nach langem Hin und Her überwand, eine frittierte, in Chili-Öl-Marinade eingelegte Vogelspinne zu kosten. Wie es geschmeckt hat? „Naja, ich habe überlebt“, antwortet die Krankenschwester lachend.

Erstmals habe sie auf diesem Abschnitt ihrer sieben Jahre währenden Tour eine gewisse Reisemüdigkeit gespürt, gesteht Klein: „Ich habe einfach gemerkt, ich brauche meine Kultur wieder.“ Fast hätte sie damals ihre Reise abgebrochen. Nur die Aussicht auf Laos als die nächste Etappe habe sie durchhalten lassen. Tatsächlich habe das wunderschöne Land mit seinem herzlichen Menschenschlag dann ihre Reiselust wieder neu entfacht. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel...