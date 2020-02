Kreisstraße zwischen Blönried und Altshausen: Strecke wird für neun Monate gesperrt

Die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Bahnbrücke bei Blönried machen eine Vollsperrung der Kreisstraße K 7957 sowie des Rad- und Gehwegs zwischen Blönried und dem anderen Bahnübergang bei Altshausen notwendig.

Diese beginnt am Mittwoch, 26. Februar, und dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember an, teilt das Landratsamt mit. Auch der nahe Holzsteg, der bislang Radfahrer und Fußgänger separat über die Bahnschienen bringt, wird dann verschwinden. Zudem will der Landkreis die Einmündung des „Ebersbacher Wegs“ verlegen.

Im Vorfeld des geplanten Brückenabbruchs werden außerdem Versorgungsleitungen verlegt und Vorbereitungen für den Brückenabbruch getroffen. Außerdem wird während des Brückenabbruchs am Wochenende 13./14./15. März auf der Bahnlinie ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Kreisstraße zwischen Blönried und Altshausen wird gut neun Monate lang gesperrt. (Foto: Grafik: Alexis Albrecht)

Neben des Neubaus der Bahnbrücke soll auch der Fahrbahnbelag im weiteren Verlauf der Kreisstraße in Richtung Altshausen erneuert werden. Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse wird die Einmündung des Ebersbacher Weges in die Kreisstraße neu gestaltet und die bisherige Querung des Rad- und Gehweges über der Bahnlinie von einem separaten Holzsteg auf das neue Brückenbauwerk verlegt.

Die Umleitungsstrecke

Die Umleitungsstrecke für Autos und Lastwagen während der gut neunmonatigen Bauzeit führt, von Blönried kommend, über Steinenbach, der K 7958, Aulendorf und der L 286 zur B32 nach Altshausen und umgekehrt. Der Radverkehr wird in beide Fahrtrichtungen über Stuben nach Altshausen beziehungsweise Blönried umgeleitet.

Die Linien- und Schulbusse sowie der landwirtschaftliche Verkehr müssen über die Umleitungsstrecke Blönried, Halderhof, Stuben und auf der K 7957 weiter nach Altshausen umgeleitet. Für Behinderungen, welche durch die Arbeiten entstehen, bittet das Landratsamt die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

Der Brückenneubau kostet rund 3,9 Millionen Euro. Die Brücke kurz hinter dem Blönrieder Ortsausgang wurde 1964 gebaut und ist so marode, dass nur ein Ersatzbau infrage kommt. Das war bereits bei einer Brückenprüfung 2015 aufgefallen. Erste Baupläne hatte der Kreis 2017 gestoppt, um auf mögliche Gelder aus dem kommunalen Sanierungsfonds Brücken zu warten.