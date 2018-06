Kreisstraße nach Tannhausen wird saniert

Von Schwäbische Zeitung

Arno und Andrea Kalkuhl von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben bei der Landesmeisterschaft der Standardtänzer in Heidenheim gleich doppelt Grund zur Freude gehabt. Das TSA-Paar holte sich Silber in der A-Klasse der Senioren II (ab 45 Jahren) und stieg darüber hinaus in die höchste deutsche Amateurtanzklasse, die S-Klasse, auf.

Arno und Andrea Kalkuhl starteten bei baden-württembergischen Landesmeisterschaft unter 13 Paaren in der A-Klasse.