„Kreative Jahrgänge“ stellen ihre Werke aus

Aquarelle und Mischtechniken der Malgruppe „Kreative Jahrgänge“ gibt es im Parksanatorium Aulendorf bei der Vernissage am Samstag, 29. November, um 16 Uhr zu sehen. Die zwei Generationen umfassende Malgruppe, deren Malerinnen zwischen 40 und 88 Jahre alt sind, zeigen ihre Werke, die seit 2012 unter neuer Leitung der VHS-Dozentin Rita Härle aus Otterswang, entstanden sind, wie in einer Pressemeldung mitgeteilt wird. „Künstlerisch setzen wir uns keine Grenzen, wir probieren gerne Neues aus“, so Ingrid Werner, eine der Malerinnen über die Bandbreite der ausgestellten Themen und Motive. Die Künstlerinnen werden vor ihren Bildern im Galerie-Foyer über ihre Schaffensprozesse erzählen. Zudem wird die Ausstellung umrahmt von einem Flötenkonzert unter Leitung der VHS-Dozentin Erika Hartmann. Die Werke sind bis Ostern zu sehen. Der Eintritt ist frei.