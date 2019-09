Krämermarkt auf Schlossplatz verlegt

Wegen Straßenbauarbeiten findet der auch Kärmermarkt genannte Michaelimarkt am Donnerstag, 26. September, auf dem Schlossplatz statt – und nicht wie sonst in der Hauptstraße. Die Angebotspalette reicht laut Mitteilung des Marktteams von Haushaltswaren, Spielwaren und Textilien bis hin zum Süßwarenstand. Auch die Landesgartenschau aus Überlingen ist mit einem Stand vertreten und bietet Dauereintrittskarten für die Landesgartenschau 2020 an. Zeitgleich findet der Wochenmarkt auf dem Schlossplatz mit regionalen Anbietern von Produkten statt.