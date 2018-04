Krämermarkt auf dem Schlossplatz kommt gut an

Der Mai-Markt in Aulendorf hat am Donnerstag auf dem Schlossplatz stattgefunden, nicht wie üblich in der Hauptstraße.

„Das Ambiente hier ist auf jeden Fall wunderschön“, freut sich Marktbeschickerin Anke Huber, die am vorletzten Stand Richtung Park Strickwaren und Schals anbietet. Das sei nun nach der Bach- und Hauptstraße der dritte Standplatz in Aulendorf, aber auch der schönste, berichtet sie und ergänzt „ob er auch von der Kundschaft angenommen wird, müssen wir erst abwarten“. Die Kollegin am Nachbarstand lässt den Blick über die großen Bäume mit ihrem saftigen Grün gleiten und nickt zustimmend. „Wir finden die Verlegung gut, auf der einen Straßenseite der Wochenmarkt und hier nun der Krämermarkt, das bietet sich ja direkt an“, äußern sich etliche Aulendorfer. Stammkunden vermissten einzig den Imbissstand und die obligatorische Marktwurst. Hungern musste dennoch niemand, gab es doch auf dem Wochenmarkt neben dem typischen Angebot auch Fischbrötchen. „I hon mir a Magenbrot kauft zum Kaffee heut’ mittag, des g’hört für mi zum Markt dr’zua“, schmunzelte Mathilda Weiß. Das Warenangebot auf dem Maimarkt war zwar überschaubar, aber vielfältig und reichte von Süßigkeiten und Honig über Textilien und Spielwaren bis hin zu Sockenwolle.