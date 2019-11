Konzert mit der Saitenmusik Salteris

Mit Violine, Hackbrett, Zither, Gitarre und Kontrabass können Konzertbesucher mit Salteris am Sonntag, 17. November, Musik aus aller Welt im Marmorsaal zu Schloss Aulendorf, Hauptstraße 35, erleben. Ab 17 Uhr werden laut Mitteilung des Veranstalters Tango und Samba, barocke Variationen, liebliche Walzer und alpine Kompositionen, Irish Fiddling, Swing und Gypsy zu hören sein. Das Saitenensemble Salteris kombiniere immer wieder neu und fächere seine weite Bandbreite an musikalischen Stilrichtungen auf. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt es bei der Tourist Information Aulendorf unter Telefon 07525/934202 oder an der Abendkasse