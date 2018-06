Konzert führt in die südliche Hemisphäre und nach Paris

Die Stadtkapelle Aulendorf spielt am Sonntag, 1. Juli, um 17 Uhr ihre Serenade im Aulendorfer Schlosshof. Der neue Dirigent Martin Rebmann probte mit den Musikern der Stadtkapelle ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm ein, bei dem konzertante Blasmusik und eingängige Unterhaltungswerke zur Aufführung kommen, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Der nach dem niederländischen Seefahrer Adel Tasman benannte Konzertmarsch führt gleich zu Beginn bis in die südliche Hemisphäre und weiter in die französische Metropole. Denn mit dem Werk Paris Montmartre komme eines der schönsten Stadtviertels Paris zum Klingen und verzaubert mit seinen romantischen kleinen Gassen und typischem französischem Flair, heißt es. Die bekannte Moritat von Mackie Messer bringe anschließend lockeren Swing in den Schlosshof und leite zur Klangexplosion der Ouverture 1812 über, die eine instrumentale Überraschung garantiere.

Der zweite Konzertteil beginnt mit einem zeitgenössischen Solowerk für drei Alphörner und Blasorchester und stellt das musikalische Talent zweier Musiker der Stadtkapelle vor: Solist Daniel Laux interpretiert mit seinem Saxofon den Titel Moon River, einen der am häufigsten gecoverten Songs der Pop- und Filmmusik.

Und mit dem Konzertmarsch Ewige Freunde kommt laut Mitteilung eine Eigenkomposition zur Aufführung. Sebastian Manz habe den überzeugenden und anspruchsvollen Marsch anlässlich des 150-jährigen Vereinsjubiläums der Stadtkapelle komponiert. Der Erfolgsschlager „Can’t take my eyes off you“ der 70er-Jahre beschließt das Konzert. Foto: Kapelle