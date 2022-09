Konzert der Bürgerstiftung: Arcata gastiert erneut in Aulendorf

Erneut ist es der Bürgerstiftung Aulendorf gelungen, das Kammerorchester Arcata aus Stuttgart für ein wiederum hochrangiges Konzert zu gewinnen. Das teilte Stiftungsvorstand Anne Ruile mit. Zum 13. Mal in Folge gastiert das Orchester mit seinem Dirigenten Patrick Strub in Aulendorf und spielt zugunsten der Stiftung. Das Benefizkonzert findet am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St Martin statt.

Fagottist Hanno Dönneweg tritt auf

Patrick Strub präsentiert dieses Jahr den Fagottisten Hanno Dönneweg, wie Ruile weiter mitteilte. Dönneweg, der mit neun Jahren schon Fagottunterricht nahm, hat sich laut Ruile zu einem „hochrangigen Fagottisten“ hochgearbeitet. „Er ist neben vielen Auszeichnungen Mitglied des Radiosynfonieorchestes Stuttgart und Mitglied des SWR-Synfonieorchesters und ist außerdem bekannt für seine internationale Tätigkeit.“

Ansprechendes Konzertprogramm

Dirigent Strub hat ihrer Auskunft nach wieder ein interessantes Programm für das Konzert zusammen gestellt. Von Wolfgang A. Mozarts Divertimento über Pavane von Gabriel Faure hin zu Vivaldis Fagottkonzert mit dem Solo von Dönneweg. Der Ausklang erfolgt mit der Suite von Leos Janaceck und der Suite aus „Holbergs Zeit“ von Eduard Grieg.

Stiftung hofft auf Spenden

Finanziert wird dieses Konzert wiederum von der Helga-Drews-Stiftung. „Ein großer Dank der Bürgerstiftung Aulendorf geht an Helga Drews für ihre jahrelange treue Unterstützung“, so Ruile. Die Bürgerstiftung verlange keinen Eintritt für dieses Konzert, hoffe aber auf großzügige Spenden. „Die Spenden werden zur Unterstützung von gemeinnützigen Initiativen und Organisationen, vor allem im sozialen Bereich, verwendet.“