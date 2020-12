Kontaktnachverfolgung wird schwieriger

Das Aulendorfer Rathaus ist außer an den Feiertagen bis 10. Januar eingeschränkt besetzt. Für dringende Angelegenheiten muss ein Termin vereinbart werden unter Telefon 07525/9340. Die Rufbereitschaft des Betriebshof ist in dringenden Fällen erreichbar unter 07525/911185. Das Landratsamt weist indes darauf hin, dass die Kontaktpersonennachverfolgung wegen stetig steigender Infektionsfälle auch im Landkreis Ravensburg immer schwieriger wird. Bürgerinnen und Bürger seien angehalten, an den Feiertagen solidarisch und umsichtig zu handeln. Man solle überlegen, welche Kontakte vermeidbar sind und diese lieber nachholen, wenn die Lage sich entspanne. Nicht alles, was die Corona-Verordnung zulässt, müsse unbedingt voll ausgeschöpft werden.

Was erlaubt ist, fasst die Stadtverwaltung zusammen: Von den geltenden Ausgangsbeschränkungen für die Tag- und Nachtzeit, gelten für die Weihnachtsfeiertage vom 24. bis 26. Dezember Ausnahmen. Der Besuch von privaten Veranstaltungen ist auch nach 20 Uhr möglich. Treffen dürfen sich ein Haushalt plus weitere vier über den eigenen Hausstand hinausgehende Personen aus dem engsten Familienkreis. In privaten Härtefällen darf eine der vier Personen von außerhalb des engsten Familienkreises stammen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt.