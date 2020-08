Kommunale Gestaltungsbeiräte weiter gefördert

Auch in den Jahren 2021 und 2022 werden neue und bestehende kommunale und interkommunale Gestaltungsbeiräte finanziell unterstützt. Das gab Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut im Sommer bekannt.

Interessierte Städte und Gemeinden können laut Pressemitteilung des Ministeriums bis zum 30. Oktober 2020 beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau einen Förderantrag stellen. Auch interkommunale Träger wie Verwaltungsgemeinschaften oder Landkreise sind antragsberechtigt. Gefördert werden der Aufbau, die Weiterentwicklung und die Öffentlichkeitsarbeit von Gestaltungsbeiräten.

„Baukultur geht uns alle an. Jedes Bauvorhaben, jedes Infrastrukturvorhaben, jede Freiraum- und jede Platzgestaltung nimmt immer auch Einfluss auf das unmittelbare städtebauliche Umfeld“, sagte Hoffmeister-Kraut. „Daher gilt es, bereits in der Planungsphase den lokalen Kontext zu berücksichtigen. So können langfristig tragfähige Lösungen gefunden werden, die der Baukultur in der Stadt, der Gemeinde oder der Region gerecht werden. Diskussionen mit den Expertinnen und Experten in einem Gestaltungsbeirat können hierzu einen sehr wertvollen Beitrag leisten.“ Mit der Landesförderung unterstütze man daher auch weiterhin die Einrichtung und Weiterentwicklung kommunaler Expertengremien für das Planen und Bauen.“