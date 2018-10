Etwa 8000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10 Uhr an der Einmündung Kornhaus-/Schillerstraße entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 63-Jähriger mit einem Citroen in der Aulendorfer Kornhausstraße, missachtete an der Einmündung die Vorfahrt eines 61-Jährigen und kollidierte mit dessen Ford.