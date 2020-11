Kneippverein Aulendorf gibt Tipps gegen Erkältung

Der Vortrag „Ohne Erkältung durch den Winter“ am Mittwoch, 11. November, im Schönstattzentrum Aulendorf muss entfallen. Das teilt der Kneippverein Aulendorf mit. In einer Pressemitteilung geht der Verein jedoch näher darauf ein, wie Betroffene mit einer Erkältung umgehen können.

„Erkältungskrankheiten werden fast ausschließlich zunächst durch verschiedene Viren hervorgerufen, und glücklicherweise kann der gesunde Körper in der Regel die angeflogenen Viren bereits an den Kontaktflächen im Nasen-, Rachen- und Halsbereich unschädlich machen, bevor es zu einer Ansteckung des ganzen Körpers kommt“, heißt es in der Pressemitteilung. Hierzu bedürfe es einer guten Durchblutung, die auch bei niedrigen Lufttemperaturen funktioniert. Eine Abhärtung beziehungsweise Training der Durchblutungsregulation durch Kaltwasserreize oder Sport fördere die lokale Immunabwehr.

Natürliche Abwehrreaktionen

Wenn aber zu viele Viren angekommen sind und die lokale Immunabwehr nicht ausreicht, dann komme es zu einer Reaktion der Schleimhäute mit Reizung, Entzündung und auch mit Schleimbildung. Diese natürlichen Abwehrreaktionen sollen ein Eindringen und Vermehren der Viren in tiefere Gewebeschichten verhindern. Wie der Kneippverein weiter erklärt, hüllt der Schleim die Viren ein und gelangt letztendlich in den Magen und Darm. Die geschluckten Viren würden zwar im Magen inaktiv, aber die Reste des Virus setzten dann eine spezifische Immunabwehr an den Kontaktflächen des Darm-assoziierten Immunsystems in Gang. Dies sei wichtig, falls bereits lebendige Viren aus den Schleimhäuten in die Blutbahn gelangt sind und nun den ganzen Körper systemisch bedrohen. Dabei könne es zu Mattigkeitsgefühl, Müdigkeit und Fieber kommen.

In der Naturheilkunde versuche man diese natürlichen Abwehrprozesse zu unterstützen und möglichst sanft unangenehme Beschwerden zu lindern. So könnten Betroffene bei kalter und trockener Nase den Nasenrücken massieren und mit Dampfinhalationen die Schleimhäute erwärmen und anfeuchten. Pflanzliche Zusätze vermögen die Durchblutung anzuregen und Keime zu hemmen. „Auch bei Trockenheit und Reizung im Hals helfen diese Dampfinhalationen, zudem ist langsames Trinken von heißen Kräutertees nützlich – allein schon wegen der Erwärmung und Anfeuchtung“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Honig im Tee oder Heilpflanzen mit Schleimstoffen wie Malve oder Spitzwegerich legten einen schützenden Film über die gereizten Schleimhäute und linderten somit Halsschmerzen, Heiserkeit und Reizhusten. Auch eine vitaminreiche Ernährung und entzündungshemmender Ingwer unterstützten die Abwehrkräfte.

Angaben des Kneippvereins zufolge wirken viele stark beworbene Grippemittel nicht so schonend wie diese beschriebenen Maßnahmen. Wer mit entzündungshemmenden Sprays Beschwerden in der Nase behandelt, riskiere es die Immunabwehr zu hemmen. Wer hohe Dosierungen von Acetylsalicylsäure oder anderen Schmerzmitteln gegen seine Schmerzen oder sein Fieber einnimmt, ermögliche es den Viren zudem, sich im Körper ungehindert zu vermehren.

Auch das Einnehmen von Säureblockern wegen Sodbrennen verhindere, dass geschluckte Viren abgetötet werden. Sie könnten dann – oft auch erst Tage nach Beginn der Infektion – über den Darm in die Blutbahn gelangen und schwere Verläufe auslösen.