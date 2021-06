Kneipp-Verein begeht den Tag des Fußes

Im Kneipp-Jubiläumsjahr 2021 – Sebastian Kneipp feiert seinen 200. Geburtstag – macht der Kneipp-Bund e.V. mit fünf Aktionstagen auf die Kneipp-Philosophie der fünf Elemente Wasser, Ernährung, Heilpflanzen, Bewegung und Lebensordnung aufmerksam. Auch der Kneippverein Aulendorf wird sich daran beteiligen.

Seit 2004 gibt es den bundesweiten Tag des Fußes, ursprünglich initiiert vom Zentralverband der Podologen und Fußpflegern. Seitdem wird jährlich am letzten Mittwoch des Monats Juni ein besonderes Augenmerk auf die Füße gelegt. Denn Bewegung spielt eine große Rolle in unserem Leben: Im Laufe des Lebens läuft jeder Mensch etwa drei bis viermal um die Welt – und zwar zu Fuß.

Um auf die ganzheitlichen und positiven Effekte des Barfußlaufens aufmerksam zu machen, können Interessierte gemeinsam einen eigenen kleinen Barfußpfad anlegen, zum Beispiel und um das Rathaus (in Absprache mit Ihrer Gemeinde/Stadt), in der Kita, in der Senioreneinrichtung oder im eigenen Garten. Für das Gewinnspiel kann ein Foto des Barfußpfads und der Barfußläufer kann dann per E-Mail an 2021@kneippbund.de geschickt werden.

Ein Barfußpfad, der für längere Zeit Bestand haben soll oder von vielen Menschen genutzt wird, sollte etwa einen Meter breit sein und aus etwa eineinhalb Meter langen unterschiedlichen Materialfeldern bestehen. Sinnvoll ist eine Schichtdicke von ungefähr zehn Zentimetern in jedem Feld. Bei Barfußpfaden „für den Hausgebrauch“ dürfen die Felder auch kleiner und die Füllung niedriger sein. Als Unterlage eignet sich Gartenvlies. So vermischen sich die Materialien nicht mit dem Untergrund und es hilft zudem „Barfußpfade auf Zeit“ unkompliziert wieder zu entfernen. Beim Füllmaterial sollten sich lose Materialien wie Sand, feiner Kies, Rindenmulch und Sägespäne mit größeren, feste Materialien wie Steine, Querhölzer oder grober Kies abwechseln, damit sich die einzelnen Felder nicht so leicht vermischen. Geeignetes Füllmaterial findet man beispielsweise im Wald.