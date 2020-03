Kneipp-Bund verlängert Gütesiegel im Parksanatorium

Im Rahmen eines Audits hat der Kneipp-Bund dem Parksanatorium Aulendorf das Gütesiegel erneut verliehen. Mit dieser Zertifizierung erkennt der Kneipp-Bund das Parksanatorium für weitere vier Jahre als eine Einrichtung an, in der das Kneipp-Gesundheitskonzept im Alltag praktiziert wird, heißt es in einer Pressemitteilung des Parksanatoriums.

Bereits seit 1958 werden Kurbetriebe vom Kneipp-Bund zertifiziert, das Gütesiegel wird seit 1987 an Betriebe vergeben, die professionell und qualitätsgesichert das Kneipp-Gesundheitskonzept umsetzen.

„Uns freut es sehr, dass die Kneipp-Philosophie einen Platz in unserem Hause hat“, erläutert Klinikdirektorin Susanne Kastl. Die traditionellen Behandlungsmethoden ergänzten die bestehenden Therapiekonzepte und -methoden sehr effektiv, besonders für die Kopf-Hals-Patienten, so Kastl.

Die Verbundenheit zu Kneipp zeige sich auch in der jahrelangen Zusammenarbeit mit dem Kneippverein Aulendorf. Anschaulich werde hier der ganzheitliche Ansatz von Sebastian Kneipp „ein gesundes Leben im Einklang mit der Natur führen“ in regelmäßigen Vorträgen vermitelt.

Die Waldburg-Zeil-Klinik Parksanatorium Aulendorf ist eine Fachklinik für Onkologische Rehabilitation. Sie ist spezialisiert auf die Behandlung von Beschwerdebildern, die durch die Krebserkrankung und insbesondere deren Behandlung entstehen. Dabei werden körperliche, psychische und soziale Veränderungen therapiert.