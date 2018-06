Knapp 74 Millionen Fahrgäste waren 2017 mit Naldo unterwegs

Die Zahl der Fahrgäste, die als Stammkunden im Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau, kurz Naldo, regelmäßig Bus und Bahn nutzen, sei 2017 deutlich gestiegen, sagte naldo-Geschäftsführer Dieter Pfeffer am Dienstag in Hechingen. Die Zahl der insgesamt beförderten Personen, die im vergangenen Jahr im Verkehrsverbund Naldo unterwegs war, blieb auch 2017 weitestgehend stabil. Mit rund 73,7 Millionen Fahrgästen waren es laut einer Pressemitteilung des Verkehrsverbunds knapp ein Prozent weniger als im Vorjahr. Der Naldo ist ein Zusammenschluss der Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und des Zollernalbkreises sowie der Verkehrsunternehmen der Region.

Eine Zuwachs von 4,8 Prozent gebe es laut Mitteilung bei den verkauften Monatskarten, Jahresabos und Abo 63 plus im Vergleich zu 2016. Laut Pfeffer zeige sich, dass die 2017 neu eingeführten 9-Uhr-Monatskarten mit rund 6500 verkauften Tickets von den Naldo-Kunden gut angenommen worden seien. Insgesamt stieg die Zahl der verkauften Monatskarten von rund 105 000 Stück in 2016 auf knapp 118 000 Stück in 2017. Zugpferd ist zudem das Naldo-Job-Ticket mit einem Zuwachs in 2017 von rund 6,7 Prozent auf ungefähr 5500 Tickets. Über 45 Firmen und Behörden bieten inzwischen diese Fahrkarten ihren Mitarbeitern an. Auch beim Abo 63 plus wächst die Zahl der Abonnenten stetig auf inzwischen rund 2500 Abonnenten in 2017. Er freue sich, dass für immer mehr Berufstätige das Bus- und Bahnangebot im Naldo, verbunden mit attraktiven Monatskarten und Abo-Angeboten, eine Alternative zum Privatauto bilde, führte Pfeffer aus.

Auch im Gelegenheitsverkehr (Einzelfahrscheine, Tagestickets) gab es 2017 einen Zuwachs von 1,4 Prozent auf knapp 4,6 Millionen verkaufte Fahrscheine, alleine die Tagestickets Erwachsener und Kind wurden 2017 1,1 Millionen Mal verkauft. Aufgrund des demografischen Wandels gab es im Ausbildungsverkehr, also bei den Schülermonatskarten und Tricky Tickets, einen Rückgang um Minus 3 Prozent auf rund 517 000 Tickets und auch bei den Semestertickets und Anschlusssemestertickets war ein Rückgang um Minus 3,4 Prozent auf knapp 43 000 Tickets zu verzeichnen.

Handytickets sind beliebt

Bei den Fahrgästen sind die 2017 eingeführten Handy- und Onlinetickets sehr gefragt. Der neue Vertriebsweg wurde von Beginn an gut akzeptiert und inzwischen sind rund 10 000 Nutzer registriert. „Gleich im ersten Jahr kauften unsere Kunden über 36 000 Tickets, insbesondere Einzelfahrscheine Erwachsener und Tagestickets Erwachsener. 90 Prozent entfallen auf das Handy, rund 10 Prozent auf den Online-Shop. Mit diesem Start sind wir sehr zufrieden“, erklärte Geschäftsführer Dieter Pfeffer.