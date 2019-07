Neue Radwegenetzkonzeption wohl ab 2021

Kritiker des Radwegebaus entlang der K 8034 hatten in der Vergangenheit auf einen fehlenden Anschluss des Radwegs in Haslach hingewiesen. Während sich in Richtung Michelwinnaden entlang der L 275 eine Lösung abzeichnet (SZ berichtete), ist in Richtung Laimbach an der L 275 kein Radweg im Radwegenetzkonzept des Kreises enthalten und damit auch keiner geplant. Die Radwegsführung verläuft über die K 8034 und K 7944 nach Laimbach. Das Konzept, so teilt das Landratsamt mit, sei in Abstimmung mit den Kommunen erstellt worden. „Wenn hier Änderungen gewünscht werden, können diese bei der Fortschreibung des Radwegenetzkonzepts voraussichtlich ab 2021 eingebracht werden“, teilt eine Kreissprecherin mit. Dabei dürfte es kreisweit einige Stellen geben, an denen sich Radfahrer Radwege entlang von Landesstraßen wünschen. Beim Landratsamt Ravensburg zumindest liegen bereits heute „sehr viele Wünsche“ nach solchen vor. In wie fern der von Otterswang nach Laimbach vorgesehene Radweg entlang der K 7559, dessen Bau der Landkreis Biberach im Zuge der dortigen Kreisstaßensanierung plant, in einer neuen Konzeptionsrunde als Argument für den Lückenschluss zählt, bleibt abzuwarten. (pau)