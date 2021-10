Klimastreik in Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 24. September 2021 streikte Fridays For Future weltweit für mehr Klimagerechtigkeit. In Deutschland war es die bevorstehende Bundestagswahl, die Aktionen in vielen Städten beförderte, so nach letzter Zählung von Nord nach Süd über 450 Aktionen bundesweit, davon die größte in Berlin mit mehreren 10 000 und Greta Thunberg als Hauptrednerin. In unserer Region waren es Beteiligungen in Ulm, Neu-Ulm, Biberach, Ravensburg oder Friedrichshafen. In Aulendorf wurde von der örtlichen Radinitiative „Aulendorf radelt“ eine Rad-Demo organisiert und sie fand Mitstreiter bei BUND Aulendorf, B.U.S. Aulendorf und der SPD-Ortsgruppe. Mit exakt gezählten 93 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war fast die Grenze der maximal 100 genehmigten Teilnehmer auf dem Schlossplatz erreicht. Mit Luftballons geschmückten Rädern mit Plakaten, Fahnen und Aufklebern zog die Schar durch die Hauptstraße, die Allewindenstraße hinunter über die Eisenbahnbrücke, rechts ab die Rugetsweiler Straße unter der Brücke zurück, in Gegenrichtung wieder in die Stadt. „Wenn nicht wir, wer denn dann, Verkehrswende jetzt“ oder „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, lauteten eine der Parolen. Am Bahnhof wurde der Demonstrationszug nochmal versammelt, bevor es den Berg hinauf, zurück zum Schlossplatz ging.

Dort begann nun eine Kundgebung mit diversen Rednerinnen und Rednern. Zuerst Jürgen Steinwandel und Andreas Schulte von der veranstaltenden Initiative „Aulendorf radelt. Sie betonten die Vorteile des Fahrradfahrens innerorts: Meist schneller, keine Parkplatzprobleme, umweltfreundlich und der Fitness zuträglich. Dabei kann das Fahrrad zum Pendeln zum Arbeitsplatz, zum Einkauf oder als Taxi dienen, so Schulte. Für attraktive Fahrradstrukturen und mehr Sicherheit fordern sie: Runter mit der Geschwindigkeit auf Tempo 30, Abstand halten, innerorts sind 1,5 m, außerorts 2 m Seitenabstand gefordert.

Seit zwei Jahren fordern sie von der Stadt ein Radverkehrskonzept ein, erst dieses Jahr wurde ein erster Auftrag dazu vergeben, Radwege in die Teilort von Aulendorf wie Zollenreute fehlen, auch der Radweg nach Ebersbach seit 20 Jahren gefordert, geht jetzt erst in Planung, auf die Umsetzung wird man noch weitere 10 Jahre warten müssen. Die ungelöste Verkehrsleitung an der Eisenbahnbrücke, wo der Radweg im Nirgendwo endet, hatten alle gerade erlebt.