Das Freizeit- und Erlebniszentrums Dobelmühle bietet ab sofort wieder Kletterangebote an. Immer werktags und samstags können sich Familien oder Kleingruppen bis maximal neun Personen für ein Kletterelement einbuchen, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Dieses könnten dann exklusiv zwei Stunden lang unter fachlicher Anleitung ausprobiert werden. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage www.dobelmuehle.de zu finden.