Kletter-AG aus Aulendorf holt sich einen überragenden Sieg

Zum zweiten Mal haben Aulendorfer Schüler der Schule am Schlosspark am Regionalfinale des Schüler-Kletter-Cups in Friedrichshafen teilgenommen. Unter Anleitung von Lehrer Ruben Waidelich starteten die „Squirrels“, so der Teamname, mit drei Mannschaften und selbstentworfenen Klettershirts in der Altersklasse 2 (2004 und jünger). Begleitet und gesichert wurden alle außerdem von Luisa Thomas, die selbst im Landesjugendkader klettert. Sie habe den Schülern immer wieder gute Tipps gegeben, teilt die Schule mit.

Vorbereitet hatten sich die Schüler der Kletter-AG an der gemeinsam mit dem DAV Aulendorf geplanten und gebauten, schuleigenen Kletterwand. Nach der ersten Teilnahme im vergangenen Jahr hatten alle Schüler ein gemeinsames Ziel: nämlich trotz mehr Konkurrenz besser abzuschneiden. „Wir wollen besser abschneiden als letztes Jahr“, meinte Lehrer Waidelich vor der Abfahrt an den Bodensee.

Beim Wettkampf mussten die Squirrels in drei Disziplinen antreten, dem Klettern im Toprope in zwei unterschiedlichen Routen, einer Speedroute und einem Boulder. Dabei gewann die Mannschaft mit den meisten Punkten aus der Addition aller Strecken und Einzelleistungen. Von den 17 gestarteten Mannschaften belegten die Squirrels 3 den neunten und die Squirrels 2 den achten Platz. In diesen Mannschaften kletterten Corinna Knoll, Evelyn Penner, Christian Rude, Steven Haag, Lenn Fischer, Svenja Rude Jonas Sägmüller, Paul Dingler und Christian Reuter.

Mit dem Ziel mindestens auf das Podium zu klettern waren die Squirrels 1 mit Jessica Kravzov, Gianni Vanasia, Nico Mangelsdorf und Theo Wiedmayer angetreten. Schon während der ersten Disziplin hätten die Aulendorfer vorne gelegen und ihr herausragendes Können gezeigt, heißt es. Mit der Gewissheit ein gutes erstes Ergebnis erzielt zu haben, setzten sich die vier Kletterer von der Konkurrenz weiter ab und belegten am Schluss den ersten Platz.

Die Squirrels 1 der Schule am Schlosspark Aulendorf treten nun als Sieger des Regionalfinales beim Südwürttembergfinale des Regierungspräsidiums gegen die übrigen drei Sieger der weiteren Regionalfinals und die Zweitplatzierten an.