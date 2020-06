„Kleiner Krämermarkt“ am Dienstag

Einen „kleinen Krämermarkt“ gibt es am kommenden Dienstag, 30. Juni, von 9 bis 18 Uhr auf dem Schlossplatz in Aulendorf. Formal nennt sich das ganze eine Verkaufsstelle für mobile Einzelhandelsgeschäfte. Die sechs teilnehmenden Händler stehen laut einer Anzeige im Amtsblatt der Stadt Aulendorf seit März ohne jegliche Einnahmen da und sind froh, in Aulendorf etwa Kurz- und Haushaltswaren, Hosenträger, Tischtücher, Schmuck und Tücher, Socken, Hüte und Süßwaren anbieten zu dürfen.