Kleine Tour zwischen Schloss und See

Wenn die Temperaturen wieder steigen und die Natur erblüht, zieht es viele Menschen raus an die frische Luft. Während die einen ganze Berg- oder Fahrradtouren unternehmen, bevorzugen die anderen gemütliche Spaziergänge oder leichte Wanderungen. Die Wege rund um Aulendorf laden geradezu dazu ein, sich zu bewegen. Eine eher kürzere Strecke führt am Steegersee vorbei. Die SZ hat eine Gruppe Hobbywanderer begleitet.

Es ist Samstagnachmittag, 14 Uhr und eine gemischte Gruppe sportlich gekleideter Menschen findet sich am Haupteingang der Schussentalklinik ein. Wanderführer Hartmut Holder will der Gruppe, die hauptsächlich aus Patienten der Klinik und des Parksanatoriums besteht, die Landschaft rund um Aulendorf zeigen. Etwa ein Drittel der knapp 20 Teilnehmenden war schon einmal bei einer der wöchentlichen Wanderungen dabei, die anderen sind gespannt darauf, was es um Aulendorf alles zu entdecken gibt.

Mit Sport- oder Laufschuhen, bequemer Kleidung und einem kleinen Rucksack für Trinken ausgestattet, zieht die Gruppe los und folgt Holder die Safranmoosstraße hinunter in Richtung Schloss. Dort angekommen, weiß der Aulendorfer den Auswärtigen interessante Details zu erzählen. Den Berg zum Bahnhof hinunter lässt es die Gruppe langsam angehen, es sind auch Wanderer mit Knieproblemen dabei. An der für Fußgänger zurzeit baustellenbedingt abenteuerlichen Situation am Bahnhof vorbei, geht es durch die Unterführung und von dort weiter in Richtung Steegerseebad, wo man vielen Radfahrern begegnet. Auf der Brücke über die Schussen machen die Wanderer Halt und warten auf die Nachzügler, man orientiert sich an den Schwächsten. Die Gruppe lässt den Blick über den Fluss und in Richtung Wald schweifen und genießt das schöne Wetter. Schon geht es weiter zum See, aber rechts am Freibad vorbei über die kleine Brücke.

Auf weichen Wegen gehen

Die Stadt Aulendorf hat auf dem Weg neue Holzhackschnitzel verteilen lassen, sodass es nicht matschig ist. Am Wassertretbecken kann man ins Freibad hineinschauen. Durch den Wald hindurch fühlt sich der Boden angenehm weich an, durch die Holzschnitzel stolpert man nicht über Baumwurzeln. Der Weg ist auch ideal für Kinder, weil es im Wald viel zu entdecken gibt, aber auch für diejenigen, die nicht gerne über Asphalt laufen. Im Wald ist es zudem bei heißem Sommerwetter angenehm kühl, nur gegen Mücken muss man sich eventuell einsprühen.

Nach etwa der Hälfte des Rundweges um den See biegt die Gruppe in Richtung Bahnlinie nach Bad Waldsee ab. Im hohen Gras können Zecken lauern, Holder empfiehlt deshalb lange Hosen oder, sich nach der Wanderung abzusuchen oder zu duschen. An den Gleisen angekommen, geht es über den Bahnübergang mit Blick auf das große ummauerte Anwesen. Daran vorbei, läuft die Gruppe gemütlich den Berg hinunter in Richtung Ferienhof Tiergarten. Am Wegrand gibt es einen majestätischen Baumstumpf zu bestaunen, die Wanderer mutmaßen über die Anzahl der Jahresringe. Der Schotterweg ist angenehm zu laufen und man wird nicht ständig von Autos überholt wie bei anderen Wegen.

Am Tiergarten können Familien gut Pause machen und die Kinder springen lassen, die Wandergruppe läuft aber weiter und hält Ausschau nach den Rehen im Freigehege. Auch wenn an dem Tag die Sonne scheint, ist es noch nicht zu heiß und bei der Wanderung kommen die Teilnehmer auch nicht groß ins Schwitzen. Der Weg vom Tiergarten zur Bahnunterführung ist durch Bäume angenehm schattig. Wenn man vor der Unterführung rechts abbiegt, gelangt man in Richtung Otterswang/Bad Schussenried.

Die Gruppe nimmt aber den Weg durch die Unterführung hindurch und läuft den Berg hoch am Stadion entlang. Der „Aufstieg“ ist trotz Sonne nicht allzu anstrengend. Durch das Wohngebiet hindurch, sind die Schulen und das Parksanatorium in Sichtweite. Nach einer guten Stunde Fußweg ist die Gruppe schließlich wieder am Schloss angekommen. Nicht übermäßig erschöpft und nur leicht verschwitzt, hat man das gute Gefühl, sich bewegt zu haben und sich ein Eis oder einen Kaffee verdient.