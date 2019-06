Klein-Venedig, Klein-Frankreich und der Menschenfresser

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall auf der A7 am frühen Sonntagabend ist ein Pferd leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 17.45 Uhr eine Frau auf der A7 mit ihrem Auto und einem Pferdeanhänger auf der rechten Spur unterwegs. Als die 60-Jährige bei Setzingen (Alb-Donau-Kreis) von einem Bus überholt wurde, sei der Anhänger ins Schlingern geraten.