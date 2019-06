Klassische Musik und Kostümführung locken ins Schloss

Schlösser in der Region

Der landesweite Schlosserlebnistag wird jährlich vom Verein „Schlösser, Burgen und Gärten Baden-Württemberg“ veranstaltet. Monumente in ganz Baden-Württemberg bieten an diesem Termin zahlreiche Veranstaltungen rund um das Jahresmotto. Der Schlosserlebnistag findet jeweils am dritten Sonntag im Juni statt – in diesem Jahr zum neunten Mal.

Teilnehmende Schlösser in Oberschwaben-Allgäu: Schloss Aulendorf, Neues Schloss Meersburg, Schloss Meßkirch, Hohenzollernschloss Sigmaringen, Schloss Waldburg, Schloß Mochental, Schloss Großlaupheim und Neues Schloss Kißlegg.

Anmeldung und Informationen: Tourist-Information im Schloss Aulendorf, Hauptstraße 35, Telefon 07525/934203, E-Mail info@aulendorf.de.