Klasse 7 des Gymnasiums Aulendorf bei Fremdsprachenwettbewerb

Eine Quizshow mit Handpuppen, eine Fußballdokumentation, ein Superheldenabenteuer, in dem Meerschweinchen eine große Rolle spielten und eine Führung durch die Mühle in Aulendorf – diese kreativen Ideen hat die 7. Klasse des Aulendorfer Gymnasiums in diesem Schuljahr zu englischen Filmen verarbeitet und beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen eingereicht. Zum Sieg hat es zwar nicht gereicht, aber es war eine tolle Erfahrung und die Filme zeigen, welch großes Potential in den Kindern steckt. Foto: Gymnasium Aulendorf