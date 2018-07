Kläranlage soll energieeffizienter werden

Die Kläranlage der Stadt Aulendorf wird in diesen Jahren grundlegend saniert – Stück für Stück. Auch in diesem Jahr stehen wieder Arbeiten an; das Rechengebäude und die Rechenanlage werden saniert. Jetzt hat der Gemeinderat bereits beschlossen, was 2019 geschehen soll.

Dann wird der Schwerpunkt auf der energetischen Optimierung liegen. Maßnahmen für insgesamt 825 000 Euro stehen an. Eigentlich geplante Sanierung des Faulturms und andere damit zusammenhängender Aspekte wurden nach 2020 verschoben. Im kommenden Jahr werden stattdessen Verfahrenstechnik des Gebläses im Belebungsbecken sowie eine Betonsanierung dieses Beckens angegangen, aber auch die Überdachung des Containerabstellplatzes und eine Solaranlage auf deren Dach. Die nötigen Ingenieurleistungen vergibt die Stadt nun für knapp 89 000 Euro an die Firma Wasser-Müller aus Biberach.