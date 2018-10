Kläranlage kämpft mit Feuchttüchern

Das darf nicht ins Abwasser: Was in der Aulendorfer Kläranlage landen darf, und was nicht, hat die Stadt in ihrer Abwassersatzung geregelt. Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind demnach sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der Klärwerke, die Schlammbeseitigung, die öffentliche Kanalisation oder auch die Mitarbeitern der Klärwerke gefährden können. Paragraf 6 der Satzung kennt eine lange Liste solche verbotenen Stoffe. Dazu gehören, Dinge, die zu Verstopfungen führen können wie Textilien, Küchen- oder Schlachtabfälle und Sand, aber auch Öle und Fette sowie feuergefährliche oder giftige Stoffe wie Benzin und Pflanzenschutzmittel gehören dazu – genauso wie Arzneimittel und Jauche. Feuchttücher in der Toilette zu entsorgen ist demnach laut Satzung ordnungswidrig. (pau)