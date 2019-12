Kirchengemeinde sucht Sternsinger

Die katholische Kirchengemeinde St. Martin in Aulendorf braucht nach eigenen Angaben Unterstützung bei der Sternsingeraktion.

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das Leitwort der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder rund 330 000 Kinder in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen werden. Die Sternsinger machen sich rund um den Jahreswechsel auch in Aulendorf und den Teilorten, vom 26. bis zum 30. Dezember, wieder auf den Weg zu den Menschen, um Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt zu sammeln. Die Aktion wird von den Ministranten organisiert und durchgeführt. Allerdings brauchen sie dabei noch Unterstützung.

Die katholische Kirchengemeinde St. Martin Aulendorf sucht für die Aktion noch Mädchen und Jungen ab der dritten Klasse bis 14 Jahren, die sich als Segensbringer engagieren möchten. Bei Interesse erhalten sie beim katholischen Pfarramt, Hauptstraße 29, oder auf der Internetseite www.stmartin-aulendorf.de ein Anmeldeformular. Eine Probe findet am Samstag, 21. Dezember, ab 10.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Martin statt.