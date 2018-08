Kirchengemeinde St. Martin sucht Ehrenamtliche

„Wir suchen Sie (...) für den Besuchsdienst für ältere und kranke Menschen“ war unlängst im Kirchenanzeiger der Kirchengemeinde St. Martin zu lesen. Diakon Willy Schillinger weiß, dass viele Gemeindemitglieder aufgrund abnehmender Gesundheit nicht mehr am öffentlichen Leben teilhaben können, sei es, weil Sehkraft und Gehör nachlassen, die Beweglichkeit eingeschränkt ist oder Einsamkeit den Alltag beherrscht. Dass diese Menschen nach wie vor zur Gesellschaft gehören, nicht vergessen sind und wieder ein Stück Lebensqualität zurück bekommen, soll der Besuchsdienst vermitteln.

Es ist jemand da, der zuhört, sich für sein Gegenüber interessiert, Zeichen der Anteilnahme setzt. Mit dem Aufruf möchte Diakon Schillinger Menschen für diese Aufgabe gewinnen, um einerseits die wenigen Ehrenamtlichen, die diesen Dienst derzeit wahrnehmen, zu entlasten, aber auch durch die Verstärkung des Teams weitere Menschen durch Besuche vor der Vereinsamung bewahren. „Selbstverständlich werde ich Interessierte, die sich vorstellen können, diesen Dienst am Nächsten auszuüben, entsprechend begleiten“, bekräftigt Schillinger. Die „Schwäbische Zeitung“ durfte das erfahrene Ehepaar Kloker bei einem Besuch begleiten:

Es ist kurz vor 14 Uhr, im Foyer des Seniorenheimes Regenta in Bad Schussenried warten Waltraud und Heinrich Kloker aus Münchenreute auf die SZ. Das ältere Ehepaar besucht heute Josefine Ehrhartsmann, eine ehemalige Münchenreuter Dorfbewohnerin, „a ganz a Liabe“, wie Waltraud betont. Im Aufzug erzählt die langjährige Ehrenamtliche des Besuchsdienstes, dass sie seit mehr als zehn Jahren alte, kranke und einsame Menschen besucht – Einwohner von Münchenreute, aber auch Verwandte, Freunde und Bekannte.

Oft ist auch Ehemann Heinrich mit dabei. „Es gibt mir so viel, mich mit den älteren Herrschaften über alte Zeiten auszutauschen und dieses unglaubliche Strahlen und die Dankbarkeit in den Gesichtern zu sehen“, erklärt er auf dem Weg. Und tatsächlich, die alte Dame sitzt auf ihrem Bett und strahlt über das ganze Gesicht. „Schön, ihr hond s‘ Sonntagsblatt mitbrocht, des isch guat, dann hon i wieder ebbes zum Lesen“, freut sich die 92-jährige, „legets no dort na auf den Tisch, auf die Schwäbisch Zeitung drauf.“ Sohn Franz hatte uns am Vorabend telefonisch angekündigt, und da Enkelin Anja bei der „Schwäbischen Zeitung“ gelernt hat, gibt es auch keinerlei Scheu.

Schnell entwickelt sich ein Gespräch über Gott und die Welt und die nächsten eineinhalb Stunden vergehen wie im Flug. Auf Nachfrage berichtet sie, ausgemalt mit etlichen lustigen Anekdoten von einem arbeitsreichen, glücklichen Leben auf der kleinen Landwirtschaft, dem großen Obstgarten und ihrem verstorbenen Mann – herzensgut, tüchtig, aber so gar kein Tänzer, lacht sie und erzählt, dass Tanzen hingegen ihre große Leidenschaft gewesen sei. Immer wieder habe sie durchgetanzte Schuhe zum Reparieren bringen müssen.

Vier Kinder, acht Enkel und zwei Urenkel machen der Seniorin große Freude und sie zeigt auf Bastelarbeiten, Fotokalender und Fotos, die ihr Zimmer heimelig und gemütlich machen. Sie bekomme viel Besuch von der Familie erklärt sie dankbar, aber wenn die Klokers kämen, gäbe es wieder ganz andere Gesprächsthemen, Neuigkeiten vom Dorf und auch Erinnerungen an das einstige Dorfleben. Manchmal bringen Klokers auch noch Mathilde, eine Alterskollegin mit. Diese habe auch immer viel zu erzählen, freut sich die geistig überaus wache alte Dame. Auf ihr gutes Erinnerungsvermögen angesprochen, antwortet sie: „Gott sei Dank, dass des no so mit duat“ und zeigt mit dem Finger energisch auf ihre Schläfe „sonst wär‘s richtig lätz“.

Auch das Besucherehepaar Kloker empfindet diese geistige Wachheit und die Möglichkeit der damit verbundenen Kommunikation als Segen. Besuchen sie doch auch Menschen, die kaum mehr reden können. Wenn solche Besuche auch schwieriger seien, würde man dennoch auch hier die Freude über den Besuch sehen. „Ich erzähle dann einfach was oder lese aus der Zeitung vor, das ergibt sich irgendwie von selbst“, bestätigt Waltraud Kloker. „Bleibt gesund und kommt wieder“, gibt Josefine Ehrhartsmann den Klokers zum Abschied mit auf den Heimweg.