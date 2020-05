Kirchengemeinde St. Martin feiert ersten Gottesdienst

Die katholische Kirchengemeinde St. Martin feiert am Mittwoch, 13. Mai, ihren ersten öffentlichen Gottesdienst nach dem vorübergehenden Versammlungsverbot aufgrund der Corona-Beschränkungen. In einer Pressemitteilung weist die Gemeinde allerdings daraufhin, dass Gottesdienste nur stattfinden können, wenn notwendige Infektionsschutzmaßnahmen gewährleistet sind und sich die Gottesdienstteilnehmer an die Regeln halten.

Die Empfehlungen, die von Bischof Gebhard Fürst an die lokalen Gemeinden weitergegeben wurden sehen eine Reihe von Maßnahmen vor, die es ermöglichen sollen, wieder gemeinsam Gottesdienste zu feiern. Die Gottesdienste in der Pfarrkirche finden in Zukunft am Samstag, um 18 Uhr, am Sonntag um 9 und um 10.30 Uhr, dienstags und donnerstags um 19 Uhr sowie mittwochs und freitags um 9 Uhr statt. Die Sonntagspflicht bleibe bis auf weiteres ausgesetzt, Gebete und Gottesdienste zu Hause und über digitale Medien seien weiterhin möglich, so die Gemeinde weiter.

Entsprechend des Mindestabstandes von zwei Metern können in der Pfarrkirche höchstens 60 Personen gleichzeitig mitfeiern, Personen mit Krankheitssymptomen können nicht am Gottesdienst teilnehmen. Für Gottesdienste am Samstag und Sonntag ist eine vorherige Anmeldung von Montag bis Donnerstag von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 07525 / 9240035 oder per E-Mail an die Adresse stmartin.aulendorf@drs.de nötig. Das Pfarrbüro muss die Anmeldung mit Namen, Telefonnummer und gwünschtem Gottesdienst bestätigen.

Um einen reibungslosen Laufweg einhalten zu könne und auch beim Eintreten und dem Verlassen der Kirche den Mindesabstand einzuhalten, sind in der Kirche Markierungen angebracht. Das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes wird für alle Gottesdienstteilnehmer empfohlen. Sitzplätze sind markiert, Familein dürfen zusammen sitzen.

Für den Einsatz als Ordner während der Gottesdienste sucht die Gemeinde noch Ehrenamtliche, die nicht der Risikogruppe nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts gehören. Des Weiteren weist die Gemeinde darauf hin, dass gemeinsamer Gesang während des Gottesdienstes nicht möglich ist, da das gemeinsam Singen ein erhöhtes Infektonsrisiko berge. Zum Empfang der Kommunion werden während der Gottesdienste weitere Hinweise gegeben.