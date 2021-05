„Kinderwagen-Drive-In“ im Hofgarten-Treff wieder geöffnet

Jeden Dienstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr ist der Kinderwagen-Drive-In des Hofgarten-Treffs wieder geöffnet, was bedeutet, dass Familien mit kleinen Kindern die Möglichkeit haben, am Hofgarten-Treff mitsamt Kinderwagen, Dreirad, oder sonstigen Kleinfahrzeugen vorzufahren und am Bürofenster von Mirijam Messner oder an der Terrasse (vom Park her gelegen) die Familienbesucherin anzutreffen.

Familien, die kürzlich Zeit ein Baby bekommen haben, können hier beispielsweise ihre Willkommenstasche mit dem Geschenk und Gutschein der Stadt Aulendorf abholen. Eltern mit Kleinkindern können während einem Parkspaziergang unkompliziert vorbeikommen, Infos erfragen und brauchen sich dabei keine Gedanken über Abstandsregeln oder sonstige Hygienevorschriften machen. Eine Anmeldung über Telefon 0151/29231732 (auch WhatsApp oder SMS) ist sinnvoll.

Der Kinderwagen-Drive-In wird am Gebäude mit einem Schild zu erkennen sein. Am sichersten ist es, wenn Eltern am Eingang des Hofgarten-Treffs (Schussenrieder Str. 1) klingeln und dann Richtung Park am Gebäude entlanggehen. Mirijam Messner wird die Familien am Bürofenster oder der Terrasse begrüßen.